Александр Мостовой о 5:0: «Ужас, зенитовцы даже не вспотели. У наших звезд «Локомотива» закружилась голова во 2-м тайме, и они поплыли»

высказался после матча «Зенита» с (5:0) в Мир .

«Какая боль, какая боль: – «Локомотив» – 5:0. Ужас. О чем мы говорим? Все продолжается. В первом тайме «Локо» попыжился. А во втором бразильцы разыграли несколько комбинаций, и у наших звезд «Локомотива» закружилась голова, и они поплыли. Вообще ужас. Простые комбинации проходят.

Я смотрю на лица зенитовцев – они даже не вспотели. Вот уровень. Сегодня вышли семь или восемь иностранцев у «Зенита»: они играют в свое удовольствие. Во втором тайме «Зенит» просто уничтожил «Локомотив», – отметил бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.