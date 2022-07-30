Фанаты «Факела» скандировали Нагучеву «Стадион – наш дом!» Они встречали команду у отеля с песнями под баян перед игрой с «Динамо»

Фанаты «Факела» активно ведут себя перед первым за 21 год домашним матчем в .

Несколько десятков болельщиков воронежского клуба приехали к отелю, где расположились футболисты и штаб, чтобы проводить их на первый домашний матч в чемпионате с 2001 года. В 3-м туре Мир РПЛ «Факел» примет московское «Динамо».

В этом же отеле расположился комментатор . Болельщики встретили его эмоционально, скандируя «Стадион – наш дом!» и «Факел!» Фанаты были настроены доброжелательно, а некоторые фотографировались с комментатором.

Напомним, что в июне Нагучев раскритиковал стадион «Факела», отметив, что «этого страшилища» не должно быть в РПЛ. Позже на арене были проведены дополнительные ремонтные работы.

Кроме того, фанаты «Факела» под баян исполнили песню «Звезда по имени Солнце» советской рок-группы «Кино» в ожидании футболистов воронежского клуба перед входом в отель.