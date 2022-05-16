Соболев догнал Карпина, Мовсисяна и Зе Луиша по голам за «Спартак» в чемпионате – 25. До Дзюбы – 1 мяч

догнал Валерия Карпина по голам за «Спартак» в чемпионате.

Вчера нападающий московского клуба забил (1:1) в матче 29-го тура , и этот гол стал для него 25-м в составе «Спартака» в чемпионате России. По числу забитых в составе красно-белых голов Соболев догнал , и Юру Мовсисяна.

При этом 25 голов за «Спартак» Соболев забил за 59 матчей чемпионата, Карпин – за 68, Зе Луиш – за 86, а Мовсисян – за 62.

До Артема Дзюбы, выступавшего за «Спартак» с 2006 по 2015 год и отыгравшего 126 матчей за клуб в чемпионате, Соболеву остался 1 гол.

Подробную статистику 25-летнего форварда можно изучить здесь.

Фильм «Мы – «Спартак»!» к столетию клуба. Смотрите бесплатно по промокоду KIONSPARTAK