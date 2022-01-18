Маттеус о ЧМ в Катаре: «Страну-хозяйку всегда заранее критикуют: Россию, Бразилию, Германию. У журналистов шоры на глазах»

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Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус высказался об отношении общественности к проведению чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Страну-хозяйку всегда заранее критикуют. В 2010 году критиковали Южную Африку, в 2018 году критиковали Россию, Бразилию в 2014 году, даже Германию в 2006 году. Задавались вопросы, почему турнир проводят там... У журналистов шоры на глазах.

Всегда одно и то же, для меня это не ново. У журналистов шоры на глазах. Я знаю Катар последние 12 лет», – заявил обладатель «Золотого мяча»-1990 в интервью ФИФА.

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