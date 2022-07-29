Де Кетеларе пошел «Милану» на уступки по зарплате, чтобы ускорить трансфер. Переговоры с «Брюгге» на финальном этапе

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Полузащитник «Брюгге» Шарль де Кетеларе близок к переходу в «Милан».

По сведениям инсайдера Николо Скиры, переговоры между клубами находятся на заключительном этапе, сделка оценивается в 35 млн евро с учетом бонусов.

Для ускорения процесса сам футболист решил пойти «россонери» на уступки по зарплате и вместо 2,5 млн евро будет получать 2,2 млн. Контракт будет рассчитан до 2027 года.

В прошлом сезоне де Кетеларе провел 39 матчей в чемпионате Бельгии и совершил 22 результативных действия. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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