Де Кетеларе пошел «Милану» на уступки по зарплате, чтобы ускорить трансфер. Переговоры с «Брюгге» на финальном этапе

Полузащитник «Брюгге» Шарль де Кетеларе близок к переходу в «Милан».
По сведениям инсайдера Николо Скиры, переговоры между клубами находятся на заключительном этапе, сделка оценивается в 35 млн евро с учетом бонусов.
Для ускорения процесса сам футболист решил пойти «россонери» на уступки по зарплате и вместо 2,5 млн евро будет получать 2,2 млн. Контракт будет рассчитан до 2027 года.
В прошлом сезоне де Кетеларе провел 39 матчей в чемпионате Бельгии и совершил 22 результативных действия. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.