«Милан» и «Брюгге» не договорились о переходе де Кетеларе на встрече в Бельгии, но настрой позитивный

«Милан» не смог добиться заметного успеха на переговорах о трансфере Шарля де Кетеларе.
Технический директор «россонери» Паоло Мальдини и спортивный директор Фредерик Массара сегодня посетили Бельгию с целью достижения договоренности с «Брюгге».
По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, закрыть сделку по хавбеку не удалось. При этом настрой у сторон позитивный, и они сохраняют надежду на то, что 21-летний футболист все же продолжит карьеру в Серии А.
Мальдини и Массара возвращаются в Италию, но переговоры возобновятся в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что «Милан» готов заплатить за де Кетеларе 30+5 млн евро.