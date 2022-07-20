«Милан» и «Брюгге» не договорились о переходе де Кетеларе на встрече в Бельгии, но настрой позитивный

не смог добиться заметного успеха на переговорах о трансфере Шарля де Кетеларе.

Технический директор «россонери» Паоло Мальдини и спортивный директор Фредерик Массара сегодня посетили Бельгию с целью достижения договоренности с .

По сведениям журналиста , закрыть сделку по хавбеку не удалось. При этом настрой у сторон позитивный, и они сохраняют надежду на то, что 21-летний футболист все же продолжит карьеру в Серии А.

Мальдини и Массара возвращаются в Италию, но переговоры возобновятся в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Милан» готов заплатить за де Кетеларе 30+5 млн евро.