«Челси» следовало сделать все, чтобы взять Жезуса. Я удивлен, что «Сити» его отпустил, Габриэл – топ-игрок». Глен Джонсон о новичке «Арсенала»

Экс-защитник «Челси» недоволен тем, что «синие» не подписали .

– Будь вы , какой реалистичный трансфер вы бы совершили в линию нападения?

– Нападающий, который уже проявил себя в , всегда лучше того, кто переходит из другой лиги. И я думаю, что в случае с Жезусом следовало сделать все, чтобы его подписать. Я вообще удивлен, что «Сити» его отпустил. И тем более удивлен тем, что Габриэл попал в «Арсенал».

Не хочу задеть «Арсенал», но уверен, что если бы «Челси» захотел Жезуса, то он бы перешел именно к «синим». Странно, что он ушел, и странно, что он попал именно в эту команду.

Я считаю его топ-игроком, который еще молод, но уже проявил себя в ведущей команде сильнейшей лиги. Так почему было не подписать его? – отметил Джонсон.

Жезус в «Сити» не реализовал потенциал топ-форварда. «Арсенал» – второй шанс?