Габриэл Жезус: «Когда говоришь «Арсенал», то думаешь «Тьерри Анри». Он уникален. Я не хочу быть новым Анри – хочу вписать в историю свое имя»

после перехода в «Арсенал» высказался о Тьерри Анри.

«Когда говоришь «Арсенал», то думаешь «Тьерри Анри». Тьерри уникален, это один из величайших игроков в истории. Но я не хочу быть новым Тьерри Анри. Я хочу вписать свое имя в историю клуба.

Я буду здесь: 90 минут в штрафной, пытаясь забить, пытаясь помочь – не только голами, но и результативными передачами. Отбирая мяч. Бегая – в своем стиле. Никогда не останавливаясь. Помогая команде, помогая одноклубникам – да, это я», – сказал новичок лондонского клуба.

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