Вратарь «Зенита» Иван: «Цель – добавить на эмблему вторую звезду в этом сезоне. Ощущение, что я в лучшем из возможных мест»

Вратарь Иван Куарезма рассказал о своих целях в «Зените».

– Счастлив, что мне выпала такая возможность. Конечно, я очень хочу воспользоваться представившимся мне шансом. С уважением отношусь ко всем партнерам по команде.

Цель – принести и добавить на эмблему вторую звезду в этом сезоне. Понимаем, что это будет сложно, но я полон надежд, мне хочется завоевать с командой трофеи, стать непосредственным участником этих завоеваний и помочь всем, чем только я могу помочь.

– Несколько тренировок с командой провели. Поделитесь впечатлениями от базы, клуба, от первых недель в «Зените»

– Во-первых, должен сказать, что и я, и Густаво [Мантуан] были прекрасно приняты в клубе. Вообще есть ощущение, что я оказался в лучшем из возможных мест. Начиная от решения бытовых вопросов, заканчивая тренировочным процессом – все на высшем уровне: инфраструктура, специалисты, с которыми работаем, все располагает к работе на максимум, и я рассчитываю, что тренировочный процесс будет идти также хорошо, и я буду помогать команде.

– С полевыми игроками работают тренеры, среди них много людей, которые говорят по-португальски. Как эта проблема решается во вратарской бригаде, которая частенько занимается отдельно?

– Если говорить про тренировки игровые, то, безусловно, позиция вратаря предполагает большое количество общения с ближайшими партнерами по команде, и тут мне очень помогает и выручает, что есть иностранцы – бразильцы и колумбийцы, которые могут меня понять. Я стараюсь запоминать отдельные слова по-русски, чтобы коммуницировать с российскими партнерами.

В целом, футбольный язык довольно универсальный. Сильных сложностей нет, но я привыкаю и надеюсь, что скоро максимально адаптируюсь и к такому тренировочному процессу.

– Как вас называют партнеры понятно. Как вы называете Кержакова, Одоевского, тренеров Жевнова и Бирюкова. Как вы к ним обращаетесь?

– По именам, безусловно. Мы их уже все выучили. А дальше – какие-то русские слова, которые помогают ориентироваться на поле, – сказал Иван.