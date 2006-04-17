Американец, пострадавший от Гулиева: «Надеюсь, наша встреча окажется для него переломной. Для меня оказалась – правда, в другом смысле»

Гражданин США Майк Коул рассказал о конфликте с полузащитником «Спартака» Аязом Гулиевым, который ударил его после аварийной ситуации на дороге.

«Я — тот самый американец (филолог по образованию), которого Аяз Гулиев ударил на днях на Краснопрудной улице. Меня зовут Майк. Не «Эли», не «Келли», даже не «Ямайки», хотя кажется теперь я знаю, как назвать свою первую дочь.

Сегодня я снова встретился с Аязом. Уже было понятно, что он иногда не может контролироваться, но по всей видимости у парня бьется сердце и есть совесть. Он еще молодой. Надеюсь, что наша встреча окажется переломной для него. Для меня она точно была переломной, хотя и в другом смысле.

Появилась возможность закончить эту мерзкую историю красиво, и мы ей воспользуемся. Мы вместе решили направить большую сумму благотворительному фонду в республике Дагестан и столько же общественным организациям здесь в Москве. Одна из них помогает бездомным людям. Нельзя не заметить, что их много в Красносельском районе, где мы с Аязом познакомились, и что они страдают.

Я хочу выразить бесконечную благодарность всем, кто мне помог за последнюю неделю: свидетелям, которые дали салфетки и воду и оказали другую помощь (особенно женщине, которая поговорила с Аязом и успокоила его); «Интерфаксу», моему работодателю, который меня умело поддерживал и защищал; и друзьям, которые просто поразили меня своей заботой.

Правда, за эти дни я убедился лично, что, скажем так, не все российские институты работают так, как должны, но все равно, мое мнение о самих россиянах только улучшилось.

Пусть маленькая Ямайки вырастет в мире, в котором меньше драк между россиянами и американцами, пусть эти жалкие, ничтожные люди, называющие себя журналистами уйдут скорее с моей лестничной площадки.

Аяз, не разочаровывай меня!» – написал Коул.

10 апреля Гулиев, управляя «Мерседесом», не пропустил пешеходов и задел 29-летнего гражданина США. После этого между сторонами произошла драка. У американца диагностировали перелом костей носа.

После этого спартаковец выплатил Коулу 155 тысяч рублей в качестве компенсации.

Гулиев подписал соглашение с пострадавшим американцем, извинился перед командой и вернулся в основу «Спартака»

Наказание Гулиева: штраф 5 млн и запрет играть даже за дубль. Но «Спартак» ничего не подтверждает