Смородская о Бека-Бека: «Балласт. Не верится, что от него получится избавиться»

высказалась о возможном уходе из «Локомотива».

Сообщалось, что хавбек близок к переходу в «Ниццу». Московский клуб в результате трансфера получит 12 млн евро, еще 2 млн полагаются в качестве бонусов.

«Он балласт. Не верится, что от него получится избавиться», – сказала экс-президент .

Бека-Бека присоединился к «Локомотиву» летом 2021 года и за это время провел 21 матч в , отдав три голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.