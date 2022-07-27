Смородская о Бека-Бека: «Балласт. Не верится, что от него получится избавиться»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ольга Смородская Алексис Бека-Бека Футбол

Ольга Смородская высказалась о возможном уходе Алексиса Бека-Бека из «Локомотива». 

Сообщалось, что хавбек близок к переходу в «Ниццу». Московский клуб в результате трансфера получит 12 млн евро, еще 2 млн полагаются в качестве бонусов.

«Он балласт. Не верится, что от него получится избавиться», – сказала экс-президент «Локомотива»

Бека-Бека присоединился к «Локомотиву» летом 2021 года и за это время провел 21 матч в РПЛ, отдав три голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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