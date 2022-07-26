8363 человека получили Fan ID в Свердловской области. «Урал» сыграет дома с «Краснодаром» 29 июля

Стало известно, сколько человек оформили Fan ID в Свердловской области.
«Я получил карту болельщика, все было просто, доступно и понятно.
Мы в ежедневом режиме мониторим ситуацию, в настоящий момент в Свердловской области карту получили 8363 человека.
Совместно с Минцифры и футбольным клубом ведем активную информационную политику, в рамках которой говорим в внедрении новой системы доступа на матчи РПЛ», – сказал министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.
29 июля «Урал» примет «Краснодар» в Екатеринбурге. Этот матч станет первым в сезоне Мир РПЛ, на который доступ на стадион будет осуществляться только при предъявлении карты болельщика.