8363 человека получили Fan ID в Свердловской области. «Урал» сыграет дома с «Краснодаром» 29 июля

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Стало известно, сколько человек оформили Fan ID в Свердловской области.

«Я получил карту болельщика, все было просто, доступно и понятно.

Мы в ежедневом режиме мониторим ситуацию, в настоящий момент в Свердловской области карту получили 8363 человека.

Совместно с Минцифры и футбольным клубом ведем активную информационную политику, в рамках которой говорим в внедрении новой системы доступа на матчи РПЛ», – сказал министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.

29 июля «Урал» примет «Краснодар» в Екатеринбурге. Этот матч станет первым в сезоне Мир РПЛ, на который доступ на стадион будет осуществляться только при предъявлении карты болельщика.

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