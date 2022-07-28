Шунин о легионерах: «Больше из «Динамо» никто не уедет, надеюсь. Будем ждать новых игроков»

Вратарь высказался об отъезде легионеров из клуба.

— Есть ощущение, что сможете выступить лучше, чем в прошлом сезоне?

— Не хочу ничего загадывать. У нас уже были моменты, когда мы играли хорошо, но упускали возможности. Я бы хотел идти от матча к матчу. А дальше посмотрим, где будем находиться в таблице.

Опять же немаловажный момент — это игроки, которые, к сожалению, практически перед каждым матчем от нас уезжают. Надеюсь, на этом мы остановимся, команда продолжит готовиться в нынешнем составе и никто не уедет.

— Последний эпизод с Варелой был шоком?

— Не скажу, что шоком, так как до этого много других иностранцев уехало. Нет смысла расстраиваться, нужно готовиться, тренироваться. У нас был важный матч, мы вышли — сыграли.

— Лидеры «Динамо» могут как-то повлиять на легионеров, или это бесполезно?

— Конечно, мы обсуждаем разные темы, советуемся. Но ситуация такая, что повлиять на нее сложно. Есть руководство, которое делает все, поэтому надеюсь, что больше из «Динамо» никто не уедет. Мы продолжим играть и будем ждать новых игроков.

— Какой результат посчитаете для себя и команды удачным по итогам сезона?

— Сейчас непонятно. Повторюсь: от нас только что уехал один футболист, до этого уехало много ребят. Не надо загадывать. Я всегда стараюсь настраиваться на лучшее, готовиться конкретно к каждой следующей игре, – сказал Шунин.