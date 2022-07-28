Шунин о «Динамо»: «При Шварце была установка при прессинге выбивать мяч подальше. Сейчас стараемся сохранить его, больше играть в атаке»

рассказал о работе под руководством тренера «Динамо» .

– Изменились ли требования при новом главном тренере по сравнению с временами Шварца?

— Да, есть свои требования. Я стараюсь их выполнять. Если при Сандро была установка при опасности или прессинге выбивать мяч подальше и не рисковать, то сейчас требования изменились. Стараемся сохранить мяч, больше играть в атаке и разыгрывать комбинации.

— То есть даже под прессингом запрещено выбивать мяч? Стараетесь разыгрывать?

— Нет, конечно, под жестким прессингом нужно выбивать и играть проще. Все же вратарь — это последний рубеж. И ошибка может привести к голу. Надо стараться играть надежно. Но при этом команде важно правильно расставиться, чтобы мы могли сохранять мяч, – сказал вратарь .