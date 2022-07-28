Гаранин о Нобоа вне стартового состава «Сочи»: «Немножко не набрал физических кондиций, что были в прошлом сезоне»

Старший тренер «Сочи» объяснил, почему не попадает в стартовый состав.

В первых двух турах Мир хавбек выходил на замену.

— Нобоа был одним из лидеров в прошлые три сезона. Почему в матче с ЦСКА он оказался не в стартовом составе?

— Кристиан еще немножко не набрал тех кондиций, которые у него были в прошлом сезоне. Мы понимали, какая будет интенсивность в этом матче. Имея Цаллагова и Ангбана на той же позиции опорных полузащитников, понимали, сколько будет единоборств.

И прекрасно отдаем себе отчет, что футбол состоит не только из борьбы, но и из креативных моментов. Поэтому решили, что на данный момент Кристиану рано выходить в старте.

И не из-за каких-то выдуманных конфликтов, как может кому-то со стороны показаться. Просто дело в его физических кондициях. Он немного не в том состоянии, в котором, наверное, даже сам Нобоа хотел бы быть, – сказал .