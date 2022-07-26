Нобоа о контракте с «Сочи»: «Зачем меня продлевать, если я не играю? Не знаю, почему не играю»

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Полузащитник Кристиан Нобоа может покинуть «Сочи».

«Начало сезона для себя оцениваю плохо. А как может быть иначе, я совсем не играю. По какой причине, не знаю, честно. Спросите у нашего главного тренера.

Думал ли я уже о продлении контракта с «Сочи»? Я не думаю, что у меня будет такая возможность. Зачем меня продлевать, если я не играю? Посмотрим, что будет дальше», – сказал Нобоа. 

Нобоа выступает за «Сочи» с августа 2019 года, куда перешел из «Зенита». Его контракт действует до конца сезона-2022/23.

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