Дмитрий Хохлов: «Если всех легионеров отпустить, уровень РПЛ просядет. Но не стоит просто так отпускать игроков, за которых платили большие деньги»

высказал мнение о возможном уходе французского игрока из .

Ранее стало известно, что Алексис Бека-Бека провел переговоры с «Ниццей».

– Внутри «Локомотива» должны решать, что делать с Бека-Бека. Надо узнать мнение игрока.

Если он горит желанием уехать, тогда стоит рассмотреть вариант с трансфером. Для «Локомотива» Бека-Бека – хороший игрок.

– Есть ли в «Локомотиве» футболист, способный заменить Бека-Бека?

– Сейчас такого нет, потому что Алексис футболист хорошего уровня.

– Допускаете такой вариант, что все легионеры после этого сезона уедут из России и останутся только российские игроки?

– Кто-то останется, а кто-то захочет воспользоваться разрешением ФИФА и расторгнет контракт. Мы видим, что даже те игроки, которые не горели желанием уезжать, покидают клубы.

– Стоит ли тогда отпустить всех иностранцев и играть только российскими футболистами?

– Если всех легионеров отпустить, уровень чемпионата просядет. Нужно с каждым игроком разговаривать.

Если он не хочет играть в России, тогда надо садиться и разговаривать, но просто так отпускать футболистов, за которых платили большие деньги, не стоит, – сказал бывший хавбек сборной России.