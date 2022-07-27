«Челси» готов продать Зиеша «Милану» за 8,4 млн фунтов. Игрок должен согласиться на снижение зарплаты (Daily Mail)

Стали известны условия трансфера полузащитника в .

По информации Daily Mail, лондонский клуб готов продать игрока за 8,4 миллиона фунтов. Сам футболист хочет присоединиться к итальянской команде.

Чтобы перейти в «Милан», марокканцу придется согласиться на снижение зарплаты. В «Челси» он зарабатывает около 5 миллионов фунтов в год.

Зиеш перешел в «Челси» из «Аякса» в 2020 году за 33 миллиона фунтов. 23 матчах прошлого сезона он забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Статистика 29-летнего игрока – здесь.