«Челси» готов продать Зиеша «Милану» за 8,4 млн фунтов. Игрок должен согласиться на снижение зарплаты (Daily Mail)

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Стали известны условия трансфера полузащитника «Челси» Хакима Зиеша в «Милан»

По информации Daily Mail, лондонский клуб готов продать игрока за 8,4 миллиона фунтов. Сам футболист хочет присоединиться к итальянской команде. 

Чтобы перейти в «Милан», марокканцу придется согласиться на снижение зарплаты. В «Челси» он зарабатывает около 5 миллионов фунтов в год. 

Зиеш перешел в «Челси» из «Аякса» в 2020 году за 33 миллиона фунтов. 23 матчах прошлого сезона АПЛ он забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Статистика 29-летнего игрока – здесь

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