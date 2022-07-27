Экс-игрок «Рубина» Сагитов: «Клаудиньо – лучший нападающий РПЛ. Он явно перерос уровень России»

Теги Зенит Лацио премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Фелипе Андерсон Клаудиньо Артур Сагитов Хвича Кварацхелия Футбол

Артур Сагитов назвал Клаудиньо лучшим нападающим Мир РПЛ.

– Ты говорил, что поддерживаешь связь с Хвичей Кварацхелией. Как он в Италии?

– Мне до Италии ехать недалеко, на машине часов пять до Рима, до Неаполя чуть дальше. Если будет свободное время, могу сходить на его матч.

У меня есть желание с ним встретиться, он хороший парень. Вроде у него статус топ-игрока, но ведет себя очень скромно.

– Как думаешь, он перерос уровень РПЛ?

– У меня нет явного «да». Например, Клаудиньо – это лучший нападающий в нашем чемпионате. Он явно перерос уровень России.

А по Хвиче не могу так сказать. В Италии огромный уровень конкуренции. Там игроки классом заметно выше, чем в Словении.

Мы играли с «Лацио», у них Фелипе Андерсон – сумасшедший. «Жидкие» галики, очень быстрый. Порвал наш правый фланг. Но я уверен, что у Хвичи все получится, – заявил бывший нападающий «Рубина».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные