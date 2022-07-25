Замглавы департамента судейства РФС о матче «Локо» – «Ростов»: «Если в компенсированное время есть остановки, судья должен добавить. Атаку «Локомотива» Сухой не прерывал – свистнул до паса»

Замглавы департамента судейства РФС Николай Иванов оценил работу арбитра Алексея Сухого.

Рефери обслуживал матч «Локомотива» и «Ростова» (2:2) во 2-м туре Мир и не позволил железнодорожникам в добавленное время провести перспективную атаку.

«С точки зрения правил игры, если в компенсированное время происходят остановки, как это было в данном матче, то судья должен добавить то время, которое было потрачено на эти остановки.

Что касается свистка об окончании матча, когда мяч был у игрока «Локомотива», то судья здесь не прерывал атаку. В том эпизоде судья начал свистеть сразу после отбора мяча игроком «Локомотива». То есть до передачи футболиста хозяев вперед. Поэтому нельзя говорить, что арбитр прервал атаку железнодорожников», – заявил Иванов.

Сухой свистком прервал атаку «Локо» два в два. Судья завершил игру с «Ростовом» на 95:12 при 5 добавленных минутах и нескольких остановках в компенсированное время

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