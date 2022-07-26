«Локомотив» обратился в ЭСК по 4 эпизодам матча с «Ростовом»

обратился в ЭСК РФС по итогам матча с (2:2).

Московский клуб просит дать оценку работе судейской бригады во главе с Алексеем Сухим по четырем эпизодам в игре 2-го тура Мир РПЛ.

«На 49-й минуте вратарь «Локомотива» хотел быстро ввести мяч в игру, но не смог, потому что игрок соперника Данила Прохин отбросил лежащий мяч у лицевой линии в сторону поля. Клуб расценивает это как намеренную затяжку времени и считает, что за это надо было показывать желтую карточку. С учетом того, что у Прохина уже была желтая, судья должен был удалять его», – сказал источник, близкий к «Локо».

На 64-й минуте вторую желтую карточку за стычку с игроком «Ростова» Алексеем Мироновым получил .

«Миронов рукой удерживал Бека-Бека, что является нарушением правил. Алексис попытался убрать руку соперника и обратился к судье, чтобы привлечь его внимание к моменту. Затем в эпизод вмешался Даниил Уткин, началась стычка, после которой судья, по мнению представителей клуба, проявил излишнюю строгость, показав желтые карточки Миронову и Бека-Бека, для которого она стала второй», – подчеркнул источник.

В «Локо» также считают, что Сухой слишком рано дал финальный свисток.

«Судья добавил пять минут, а суммарное время двух остановок матча составило 165 секунд. Далее матч продолжался до тех пор, пока мячом владели футболисты «Ростова». Как только футболисты «Локомотива» отобрали мяч и начали перспективную контратаку, прозвучал финальный свисток. Клуб считает, что судья допустил серьезную ошибку, не дав закончить футболистам «Локомотива» указанную контратаку», – рассказал источник.

«Что касается четвертого эпизода, то после окончания матча судья матча также ошибочно вынес предупреждение футболисту «Локомотива» за то, что тот подбежал к футболистам, стоявшим рядом с судьей, через все поле, но при этом не вел себя агрессивно и не делал никаких вызывающих жестов», – подытожил источник.

Сухой остановил атаку «Локо» 2-в-1 финальным свистком. Помните Обиору и «Реал» в 2002-м?