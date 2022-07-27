Рафинья: «Барселона» – лучший клуб мира. Я пришел, чтобы написать историю и взять трофеи»

поделился эмоциями после перехода в «Барселону».

– Вы бывали в Барселоне раньше?

– Я приезжал в город один раз с семьей. У меня есть друзья в Барселоне, мы приезжали к ним в гости.

– Ваш отец, профессиональный музыкант, дружит с Роналдиньо.

– Да, Роналдиньо – друг моего отца. Я не особо общаюсь с ним. Конечно, после всего, что он пережил здесь, мне хотелось перейти в «Барсу» и написать свою историю, как и Роналдиньо.

Кроме того, Барселона – невероятный город, а «Барса» – невероятный клуб, лучший в мире. Это клуб, который всегда хочет бороться за самые крупные трофеи. Я пришел сюда, чтобы написать историю и взять трофеи, – сказал вингер.