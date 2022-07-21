Рафинья не говорил, что «Барселона» лучше «Реала». Его слова с пресс-конференции исказили

Новичку «Барселоны» приписали слова о «Реале», которых он не произносил.

Ранее распространилась расшифровка с пресс-конференции бразильца после игры с «Интер Майами». Согласно этой версии слов футболиста, он прямым текстом заявил, что лучше, чем .

Однако некоторое время назад вингер опубликовал в сторис инстаграма видео с этим моментом пресс-конференции. На нем четко слышно, как игрок «Барселоны» говорит: «Всегда хочется сыграть с «Реалом» и забить. Очень хочу играть в класико, потому что эти матчи, как я считаю, лучшие в мире».

Неверная расшифровка слов Рафиньи быстро стала вирусной в соцсетях – многих болельщиков удивили его заявления. Однако и «Барселона», и Рафинья быстро дали понять, что цитату футболиста исказили.

Рафинья еще никогда не играл против «Реала» в своей профессиональной карьере.