Памятник Игорю Нетто откроют на стадионе «Спартака» 31 июля

Памятник Игорю Нетто будет открыт на стадионе «Спартака» 31 июля.

«В воскресенье в 15:00 состоится открытие памятника Игорю Нетто – у трибуны С», – сообщили в пресс-службе красно-белых.

Нетто провел в «Спартаке» всю свою клубную карьеру. Он выступал за московскую команду с 1949 по 1966 год. В ее составе он пять раз выиграл чемпионат СССР и три раза – Кубок страны.

Вместе со сборной СССР защитник в 1956 году выиграл Олимпиаду, а в 1960-м – чемпионат Европы.

31 июля примет в матче 3-го тура Мир . Начало матча – в 17:30 по московскому времени.