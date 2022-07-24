Кристиан Нобоа: «Российские клубы вернут в еврокубки в следующем году, надеюсь. Мы заслуживаем играть в Европе»

считает, что в следующем году клубы из России вернутся в еврокубки.

«Думаю и надеюсь, что в следующем году российские клубы вернут в еврокубки. Мы заслуживаем играть в Европе.

Когда наши клубы играют на таком высоком уровне, не хочется этого лишаться», – сказал полузащитник «Сочи».

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