Денис Глушаков: «Зарема – образованный человек, закончила университет. Она разбирается в некоторых моментах, где-то высказывания правильные»

считает, что разбирается в футболе.

– Ты общался с Заремой?

– Нет, я с ней не знаком. Я ее ни разу не видел вживую.

– Какое у тебя сформировалось мнение о ней?

– Понятное дело, что Зарема – образованный человек, она закончила университет.

У меня нет никакого негативного отношения к ней. Ее точка зрения где-то правильная, а где-то высказывания правильные.

– Она разбирается в футболе?

– Думаю, да. Она разбирается в некоторых моментах. У каждого человека свое видение футбола, каждый сам себе хозяин и диктует свои условия.

У меня свое видение футбола, у Заремы – свое.

Кто-то где-то ошибается, а кто-то говорит правильные вещи, – сказал полузащитник «Химок» о жене владельца «Спартака» Леонида Федуна.