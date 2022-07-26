Наумов о «Локо»: «Будет 4-5-м, не выше. Не верю в этот тренерский штаб»

оценил перспективы «Локомотива» в текущем сезоне.

«Мне очень нравится команда, но я не верю в этот тренерский штаб. Хотя бы оставили Лоськова с Пашининым, которые подсказали бы им, что такое российский футбол. Потому что без этого трудно.

А это ребятки молодые — надо все с нуля начинать. Они пока изучат все — команду, как построить тактику — уйдет время. Лоськов и Пашинин это все прекрасно знают, и они бы подсказали. Но нет, надо было убрать их из тренерского штаба и взять этих молодых немцев, которые не видели никогда российского футбола. Уверен, по телевизору они никогда его не видели. А это означает, что с нуля надо начинать, но на это время нужно, а его никто не даст.

Уже потеряли четыре очка в двух турах, а потом и не наверстаешь упущенное, в то время как другие наберут тонус. Поэтому я не верю в то, что «Локомотив» может добраться до медалей. Конечно, он внизу не будет, состав-то хороший, команда неплохая. Я думаю, «Локомотив» будет четвертым-пятым, но не выше», – сказал экс-президент .