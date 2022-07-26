Томас Тухель: «Происходящее в «Челси» причиняет боль. Не знаю, проигрывал ли я 0:4 в предсезонке раньше»

разочарован поражением «Челси» от со счетом 0:4.

– Насколько, по вашему мнению, матчи, сыгранные во время предсезонной подготовки, действительно влияют на сам сезон?

– Я не знаю, проигрывал ли когда-то предсезонный матч со счетом 0:4. Также я не могу припомнить, бывало ли такое, чтобы я дважды подряд не побеждал по ходу предсезонки. Я большой поклонник сильной предсезонной подготовки во всем: в атмосфере, ощущениях, уровне игры, вере.

Я суеверен, но не в том смысле, что считаю плохие результаты в предсезонке гарантией плохого сезона. В этом нет никакого смысла. Я в деле, я являюсь его частью, и мне нужно находить решения.

Во вторник нужно представить решения, показать какие-то действия. Мне и тренерскому штабу вместе с командой нужно сделать шаг вперед и найти способ справиться с этим. Происходящее сейчас причиняет мне боль, – сказал тренер «Челси».

Тухеля бесит, что «Челси» плохо усилился. Конфликты из-за трансферов – для него классика