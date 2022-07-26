Бородюк о 16-м месте «Торпедо» в Мир РПЛ: «Будем думать над усилением состава»

Главный тренер «Торпедо» высказался об усилении состава команды.

После 2 туров черно-белые замыкают таблицу Мир , проиграв «Сочи» (1:3) и «Динамо» (0:4).

– Соответствует ли, на ваш взгляд, нынешний состав уровню РПЛ? Собираетесь ли вы усиливаться до закрытия трансферного окна?

– Мы сейчас думаем над этим. Пока состав такой, какой есть. С моей стороны сейчас что-либо говорить нет смысла.

Был ряд обычных ошибок, которые на этом уровне допускать нельзя. Если в ФНЛ их еще прощают, то в РПЛ ребята более мастеровитые, практически из ничего могут создать момент. Эти два необязательных пенальти… Волнение или неправильные позиции, которые мы занимаем. Будем думать над усилением, – сказал .