Бородюк о 16-м месте «Торпедо» в Мир РПЛ: «Будем думать над усилением состава»

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Главный тренер «Торпедо» высказался об усилении состава команды.

После 2 туров черно-белые замыкают таблицу Мир РПЛ, проиграв «Сочи» (1:3) и «Динамо» (0:4).

– Соответствует ли, на ваш взгляд, нынешний состав «Торпедо» уровню РПЛ? Собираетесь ли вы усиливаться до закрытия трансферного окна?

– Мы сейчас думаем над этим. Пока состав такой, какой есть. С моей стороны сейчас что-либо говорить нет смысла.

Был ряд обычных ошибок, которые на этом уровне допускать нельзя. Если в ФНЛ их еще прощают, то в РПЛ ребята более мастеровитые, практически из ничего могут создать момент. Эти два необязательных пенальти… Волнение или неправильные позиции, которые мы занимаем. Будем думать над усилением, – сказал Александр Бородюк.

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