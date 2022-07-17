Бородюк об 1:3 с «Сочи»: «Что-то не получалось у «Торпедо», но это вопрос ко мне. Может, с составом не угадал»

прокомментировал поражение «Торпедо» от «Сочи» в 1-м туре Мир (1:3).

– Результатом мы недовольны. Проигрыш неудовлетворителен. С точки зрения игры, первый тайм был не очень, чувствовалась скованность. Наша первая игра в РПЛ. Поэтому какие-то действия были не очень качественными, не такими, как в тренировочном процессе.

Во втором тайме сделали замены, вроде, поменяли игру, появились шансы, неплохо вскрывали среднюю линию. Но в конечном итоге атаки сложно было довести до логического завершения. Нападающие должны вбегать в зоны, чтобы забить. Наверное, сказывается то, что нам нужно привыкать к РПЛ. Действовать быстрее, главное – быть увереннее в себе.

Во втором тайме 30 минут показывали, что можем играть. Тем более, с таким соперником, как . У них достаточно хорошая и квалифицированная команда. Я бы отметил ребят, хорошо в концовке второго тайма выглядели. В большей степени моя вина – поспешил с заменами. Можно было 1-2 замены придержать. В концовке Рязанцев и Караев выбыли у нас…

В футболе бывает такое. Хотели освежить фланги, чтобы мы вскрывали оборону. Выпустили Эркинова – думали, что молодой и талантливый парень нам поможет. Надеемся, еще проявит себя, он может один в один обыграть. Вышли наши ветераны. Рязанцев достаточно хорошо проявил себя в средней линии, но, скорее всего, выбыл… Посмотрим, что у него за травма. Конечно, первый блин комом.

– Тройная замена в начале второго тайма, один удар в створ за весь тайм, единственный гол «Торпедо» – автогол. Это такая тактика была? Почему всего один удар в створ ворот, если вы выходите на второй тайм при счете 0:2?

– Зная, что «Сочи» плотно накрывает среднюю линию, мы хотели сыграть за счет флангов. У нас были моменты, например, Турищев выбежал один в один – забивай, и игра пошла бы по другому сценарию. С уверенностью и опытом реализуются шансы и моменты.

«Сочи» – квалифицированная команда. Очень многое зависит от единоборств и борьбы на поле, от исполнительского мастерства. Сегодня что-то у нас не получалось, но в большей степени это вопрос ко мне. Может быть, со стартовым составом не угадал.

Посмотрим, как будет двигаться команда дальше. Возможно, на какие-то позиции в первом тайме неправильно поставил игроков. Во втором тайме пошла игра, завладели преимуществом. К сожалению, не реализовали свои моменты. Не было последнего паса.

– Вы берете вину на себя, с другой стороны, трудно было предположить, что команда-дебютант будет хорошо выглядеть в своем первом туре, при почти не изменившемся составе. Есть ли еще возможность усиления?

– В этом плане наш спортивный директор очень хорошо работает. Думаю, еще будут приобретения. Сейчас мы подписали Смольникова, он должен влиться в тренировочный процесс.

Приобрели Кутепова, но так сложилось – травма. Пришли трое молодых ребят: Рейхмен – очень перспективный парень, играет в средней линии, будем использовать его. У нас есть еще, наверное, две позиции, где нам необходимо усиление, – сказал главный тренер .