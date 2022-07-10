Матео Кассьерра: «Российские клубы и сборная будут играть в еврокубках в следующем сезоне. Верю в это»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Сборная России по футболу Олимп Суперкубок России Политика Матео Кассьерра Футбол

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра высказался после победы над «Спартаком» (4:0).

– Безумно счастлив выиграть OLIMPBET Суперкубок России. Чувствую себя чемпионом. «Зенит» – лучшая команда России, в этом нет никаких сомнений.

– Готовы ли вы играть всю карьеру в «Зените»?

– Не знаю, я перешел сюда только неделю назад, мне тут нравится. Моя мечта – выиграть чемпионат РПЛ.

Конечно, отстранение от еврокубков не самый позитивный момент. Думаю, в следующем сезоне российские клубы и сборная будут играть в еврокубках. Я очень в это верю и надеюсь, – заявил Кассьерра.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные