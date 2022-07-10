Матео Кассьерра: «Российские клубы и сборная будут играть в еврокубках в следующем сезоне. Верю в это»

Форвард высказался после победы над «Спартаком» (4:0).

– Безумно счастлив выиграть OLIMPBET Суперкубок России. Чувствую себя чемпионом. «Зенит» – лучшая команда России, в этом нет никаких сомнений.

– Готовы ли вы играть всю карьеру в «Зените»?

– Не знаю, я перешел сюда только неделю назад, мне тут нравится. Моя мечта – выиграть чемпионат .

Конечно, отстранение от еврокубков не самый позитивный момент. Думаю, в следующем сезоне российские клубы и сборная будут играть в еврокубках. Я очень в это верю и надеюсь, – заявил Кассьерра.