Мане о Кубке Африки: «Главный трофей в моей жизни. Успех в сборной всегда важнее, чем в клубе»

назвал главным трофеем в своей карьере.

«Победа в Кубке Африки стала главным трофеем, который я когда-либо выигрывал в своей жизни. Еще более особенным его сделало то, что моя страна никогда раньше его не выигрывала.

Успех в сборной, конечно, всегда важнее, чем успех в клубе, и я был очень, очень рад выиграть его [Кубок Африки]. Конечно, я мечтаю не только выигрывать трофеи со своей сборной, но и все возможные трофеи с моими клубами – это моя цель.

Я думаю, что когда я забил [победный пенальти в финале], я мог не понимать его значения, потому что это вне моего воображения. Я просто бежал и бежал, но ничего не мог вспомнить.

Как я всегда говорил, Кубок Африки – одна из причин, по которой я стал футболистом, потому что, когда я был молод, я привык смотреть матчи своей сборной, только своей сборной, когда она играла. Поэтому, когда я выиграл его, это был лучший момент в моей жизни», – сказал вингер «Баварии» и сборной .