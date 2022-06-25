«Челси» хочет отдать за де Лигта 40-45 млн евро и Вернера. «Ювентусу» этого мало

Защитник Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Челси» собирается предложить за нидерландца 40-45 миллионов евро и форварда .

Утверждается, что туринцы рассчитывают на более выгодные для них условия. Также проблемой может стать зарплата Вернера – около 10-11 млн евро в год после уплаты налогов.

При этом немец был бы не против трансфера, а «бьянконери» нравятся игровые качества нападающего.

Де Лигт тоже хотел бы играть за . Со статистикой его выступлений в Серии А можно ознакомиться здесь.