«Челси» хочет отдать за де Лигта 40-45 млн евро и Вернера. «Ювентусу» этого мало

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Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Челси» собирается предложить за нидерландца 40-45 миллионов евро и форварда Тимо Вернера.

Утверждается, что туринцы рассчитывают на более выгодные для них условия. Также проблемой может стать зарплата Вернера – около 10-11 млн евро в год после уплаты налогов.

При этом немец был бы не против трансфера, а «бьянконери» нравятся игровые качества нападающего.

Де Лигт тоже хотел бы играть за «Челси». Со статистикой его выступлений в Серии А можно ознакомиться здесь.

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