«Челси» хочет отдать за де Лигта 40-45 млн евро и Вернера. «Ювентусу» этого мало

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Челси» собирается предложить за нидерландца 40-45 миллионов евро и форварда Тимо Вернера.
Утверждается, что туринцы рассчитывают на более выгодные для них условия. Также проблемой может стать зарплата Вернера – около 10-11 млн евро в год после уплаты налогов.
При этом немец был бы не против трансфера, а «бьянконери» нравятся игровые качества нападающего.
Де Лигт тоже хотел бы играть за «Челси». Со статистикой его выступлений в Серии А можно ознакомиться здесь.