Степашин о побеге Варелы: «Можно было его на границе тормознуть. Но зачем нам предатели и подонки?»

высказался об уходе защитника из «Динамо».

— Сбежал он просто, да и все. Перед тренировкой встречался с тренером, сказал, что хочет поиграть еще в течение года. Отключил телефон и сбежал.

Можно было, конечно, его где-то на границе тормознуть. Но зачем нам предатели и подонки? Другого слова я не нахожу. Хотя бы сказал. Его же никто не держал. Тем более ФИФА, к сожалению, создала эту предательскую ситуацию для отечественного футбола [приостанавливать контракты]. Вообще это прецедент – то, что они сделали. Им это еще икнется. Это и ФИФА, и УЕФА.

— А ему заплатили?

— Да ничего ему не заплатили. По сути дела, взял и уехал, скатертью дорожка.

— А может, ну их всех, иностранцев, справимся без них?

— Ну, с другой стороны, если хороший иностранец, и он действительно показывает хорошую игру… Но с учетом того, что мы не будем играть в международных матчах, конечно, основу сегодня должны составлять российские футболисты.

А иностранцы в любой момент могут взять билет и улететь, разорвав контракт. Таким образом, нас подставили. Пока «Зенит» платит большие деньги, там бразильцы играют, как будет дальше, жизнь покажет, – сказал член совета директоров «Динамо».

Варела из «Динамо» пропал – ночью тайно покинул базу. Хотя неделю назад говорил, что останется