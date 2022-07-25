Вице-спикер Госдумы Жуков советует «Спартаку» меньше обращать внимания на судейство: «Нужно просто играть, тогда все будет нормально»

Александр Жуков оценил победу «Спартака» над «Краснодаром» (4:1) в матче Мир .

«Рад, что одержал первую победу в чемпионате и при этом неплохо играл.

Что касается судейских решений, я бы на это обращал меньше внимания. Можно опять быть недовольным — назначили пенальти, гол отменили. Нужно просто играть, тогда все будет нормально.

Что касается стиля, то все неплохо: были быстрые контратаки, хорошее завершение, но в защите все равно есть проблемы.

Будем надеяться, что Мозес и дальше будет забивать. В защите это не самый лучший игрок, а в атаке он, безусловно, очень эффективен: дриблинг, удар — все есть.

Поборется ли «Спартак» за место в первой тройке? Пока еще рано говорить об этом», — сказал вице-спикер Госдумы РФ.