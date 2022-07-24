«Уфа» может подписать опытного голкипера на замену Беленову: «У нас два равноценных вратаря, но до сентября любые изменения возможны»

Главный тренер «Уфы» подвел итоги матча лиги с (2:1).

— Очень сложная игра получилась, в принципе, мы такую и ожидали, легких игр не будет, сегодняшний матч тому доказательство. Начали мы не очень, потому что пропустили. Потом 11-метровый, слава богу, что не пропустили, потом перестроились и стали создавать моменты, но, опять же, нужно их реализовывать.

Забили бы в первом тайме еще один, думаю, игра бы успокоилась. А так, когда разница в один мяч, соперник играет до конца и знает, что можно отыграться, поэтому была нервозность.

Второй тайм начали более собранно, владели преимуществом, создали несколько моментов. На мой взгляд, в ворота соперника должны были назначить 11-метровый, но судья посчитал иначе.

– Второй матч подряд играет Кукушкин. Из чего исходили при выборе вратаря?

— Смотрим тренировочный процесс. Оба вратаря у нас равные и оба достойны играть в стартовом составе. Но на данный момент выбор в пользу Кукушкина, но это не значит, что у нас есть первый номер и второй.

У нас два равноценных вратаря и есть еще молодой парень из молодежки Вафиев, который втягивается в тренировочный режим, мы на него тоже рассчитываем. Впереди много матчей и, возможно, Кузнецов будет играть в следующей игре, может быть, Кукушкин, посмотрим.

– Нового, более опытного вратаря [на замену Беленову] не стоит ждать?

— Я думаю, нет. У нас трансферное окно 7 или 8 сентября закрывается, до этого любые изменения возможны. Селекционная работа ведется ежедневно, и если футболист на какой-то позиции будет сильнее, чем у нас есть, и будет возможность его пригласить, то мы это сделаем.

– В целом сегодня довольны игрой команды?

— В первую очередь доволен результатом, на данном этапе это более важный момент. Качеством игры тренер редко когда бывает доволен, тем более когда такие валидольные игры, есть над чем работать в обороне и в атаке.

Много создаем – это радует, но пока не можем реализовать все моменты, которые у нас есть. Ну и пропускаем, что не может радовать. Работы очень много впереди, – сказал .