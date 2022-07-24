«Уфа» может подписать опытного голкипера на замену Беленову: «У нас два равноценных вратаря, но до сентября любые изменения возможны»

Теги Первая лига Волга Ульяновск Александр Беленов Уфа Алексей Кузнецов 1996 Сергей Томаров Иван Кукушкин Футбол

Главный тренер «Уфы» подвел итоги матча Первой лиги с «Волгой» (2:1).

— Очень сложная игра получилась, в принципе, мы такую и ожидали, легких игр не будет, сегодняшний матч тому доказательство. Начали мы не очень, потому что пропустили. Потом 11-метровый, слава богу, что не пропустили, потом перестроились и стали создавать моменты, но, опять же, нужно их реализовывать.

Забили бы в первом тайме еще один, думаю, игра бы успокоилась. А так, когда разница в один мяч, соперник играет до конца и знает, что можно отыграться, поэтому была нервозность.

Второй тайм начали более собранно, владели преимуществом, создали несколько моментов. На мой взгляд, в ворота соперника должны были назначить 11-метровый, но судья посчитал иначе.

– Второй матч подряд играет Кукушкин. Из чего исходили при выборе вратаря?

— Смотрим тренировочный процесс. Оба вратаря у нас равные и оба достойны играть в стартовом составе. Но на данный момент выбор в пользу Кукушкина, но это не значит, что у нас есть первый номер и второй.

У нас два равноценных вратаря и есть еще молодой парень из молодежки Вафиев, который втягивается в тренировочный режим, мы на него тоже рассчитываем. Впереди много матчей и, возможно, Кузнецов будет играть в следующей игре, может быть, Кукушкин, посмотрим.

– Нового, более опытного вратаря [на замену Беленову] не стоит ждать?

— Я думаю, нет. У нас трансферное окно 7 или 8 сентября закрывается, до этого любые изменения возможны. Селекционная работа ведется ежедневно, и если футболист на какой-то позиции будет сильнее, чем у нас есть, и будет возможность его пригласить, то мы это сделаем.

– В целом сегодня довольны игрой команды?

— В первую очередь доволен результатом, на данном этапе это более важный момент. Качеством игры тренер редко когда бывает доволен, тем более когда такие валидольные игры, есть над чем работать в обороне и в атаке.

Много создаем – это радует, но пока не можем реализовать все моменты, которые у нас есть. Ну и пропускаем, что не может радовать. Работы очень много впереди, – сказал Сергей Томаров.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные