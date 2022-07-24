«На шантаж мы отвечать не можем». Член правления «Динамо» Гафин о побеге Варелы из клуба

Член правления «Динамо» отреагировал на побег защитника Гильермо Варелы из клуба.
Ранее появлялась информация, что уругваец без предупреждения ночью покинул клуб.
– Агент Варелы сказал, что они ждут предложения от «Динамо», если оно не поступит, они подпишут контракт с «Фламенго». Вы планируете сделать предложение?
– Мы сами уважаем свой клуб, и на шантаж мы не можем отвечать. Поэтому можете сделать соответствующие выводы.
– Как игроки отреагировали на потерю Варелы?
– Никак. Тремя мячами в первом тайме.
– Обращалось ли «Динамо» по этой ситуации в CAS?
– Наши юристы анализируют ситуацию. По результатам мы будем предпринимать действия.
– Агент Варелы сказал, что тот любит клуб и останется в «Динамо», если зарплата будет ваше. Такая ли ситуация?
– Да, правильно, такая ситуация, – сказал Дмитрий Гафин.