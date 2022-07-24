«На шантаж мы отвечать не можем». Член правления «Динамо» Гафин о побеге Варелы из клуба

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Член правления «Динамо» отреагировал на побег защитника Гильермо Варелы из клуба.

Ранее появлялась информация, что уругваец без предупреждения ночью покинул клуб.

– Агент Варелы сказал, что они ждут предложения от «Динамо», если оно не поступит, они подпишут контракт с «Фламенго». Вы планируете сделать предложение?

– Мы сами уважаем свой клуб, и на шантаж мы не можем отвечать. Поэтому можете сделать соответствующие выводы.

– Как игроки отреагировали на потерю Варелы?

– Никак. Тремя мячами в первом тайме.

– Обращалось ли «Динамо» по этой ситуации в CAS?

– Наши юристы анализируют ситуацию. По результатам мы будем предпринимать действия.

– Агент Варелы сказал, что тот любит клуб и останется в «Динамо», если зарплата будет ваше. Такая ли ситуация?

– Да, правильно, такая ситуация, – сказал Дмитрий Гафин.

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