Комличенко о конфликте с Худяковым: «Он сказал мне: «Вставай! Че лежишь? Несите носилки». Когда тебе 19 лет, не надо так говорить»

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Форвард «Ростова» Николай Комличенко рассказал о конфликте с вратарем «Локомотива» Даниилом Худяковым.  

В первом тайме матча 2-го тура Мир РПЛ между футболистами произошел конфликт после столкновения в штрафной площади. Игроки продолжили выяснять отношения после свистка на перерыв. Однако после матча они обнялись и помирились.

«На меня человек упал на голову, было больно. Даниил говорит: «Вставай! Че лежишь? Несите носилки». Когда тебе 19 лет, не надо так говорить. Нужно работать и наоборот подбодрить.

Я ему вообще ни слова не сказал. Потом мы уже поговорили, решили. Парень – молодец! Он молодой, впереди у него много матчей. Пусть учится и набирается опыта», – сказал Комличенко в эфире «Матч ТВ».

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