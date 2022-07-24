Комличенко о конфликте с Худяковым: «Он сказал мне: «Вставай! Че лежишь? Несите носилки». Когда тебе 19 лет, не надо так говорить»

Форвард рассказал о конфликте с вратарем Даниилом Худяковым.

В первом тайме матча 2-го тура Мир между футболистами произошел конфликт после столкновения в штрафной площади. Игроки продолжили выяснять отношения после свистка на перерыв. Однако после матча они обнялись и помирились.

«На меня человек упал на голову, было больно. Даниил говорит: «Вставай! Че лежишь? Несите носилки». Когда тебе 19 лет, не надо так говорить. Нужно работать и наоборот подбодрить.

Я ему вообще ни слова не сказал. Потом мы уже поговорили, решили. Парень – молодец! Он молодой, впереди у него много матчей. Пусть учится и набирается опыта», – сказал Комличенко в эфире .