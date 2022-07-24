Комличенко во втором туре подряд забил после ассиста Уткина со штрафного

Нападающий Николай Комличенко забил во втором матче подряд за «Ростов».
На прошлой неделе 27-летний форвард забил «Динамо» в 1-м туре Мир РПЛ. Ассистировал ему Даниил Уткин со штрафного.
В сегодняшнем матче против «Локомотива» (1:0, первый тайм) Уткин также отдал голевой пас на Комличенко со штрафного.
Сегодняшняя игра стала для Комличенко второй за «Ростов» после полноценного трансфера из «Динамо», о котором было объявлено 9 июля.
Предыдущий сезон нападающий провел в аренде в команде Валерия Карпина. В 28 матчах РПЛ он забил 8 мячей и сделал 3 ассиста.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростова» с «Локомотивом».