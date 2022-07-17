Комличенко забил в 1-м матче против «Динамо» после трансфера в «Ростов»

Нападающий Николай Комличенко забил – своему бывшему клубу.

27-летний форвард сравнял счет в матче 1-го тура Мир РПЛ на 68-й минуте (1:1).

Сегодняшняя игра стала для Комличенко первой за «Ростов» после полноценного трансфера из «Динамо», о котором было объявлено 9 июля.

Предыдущий сезон нападающий провел в аренде в команде . В 28 матчах он забил 8 мячей и сделал 3 ассиста. Его статистика – здесь.

На Sports.ru доступны видеотрансляция матча «Динамо» – «Ростов» и текстовый онлайн.