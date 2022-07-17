Комличенко забил в 1-м матче против «Динамо» после трансфера в «Ростов»

Теги Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Николай Комличенко Футбол

Нападающий Николай Комличенко забил «Динамо» – своему бывшему клубу.

27-летний форвард «Ростова» сравнял счет в матче 1-го тура Мир РПЛ на 68-й минуте (1:1).

Сегодняшняя игра стала для Комличенко первой за «Ростов» после полноценного трансфера из «Динамо», о котором было объявлено 9 июля.

Предыдущий сезон нападающий провел в аренде в команде Валерия Карпина. В 28 матчах РПЛ он забил 8 мячей и сделал 3 ассиста. Его статистика – здесь.

На Sports.ru доступны видеотрансляция матча «Динамо» – «Ростов» и текстовый онлайн.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные