Комличенко забил в 1-м матче против «Динамо» после трансфера в «Ростов»

Нападающий Николай Комличенко забил «Динамо» – своему бывшему клубу.
27-летний форвард «Ростова» сравнял счет в матче 1-го тура Мир РПЛ на 68-й минуте (1:1).
Сегодняшняя игра стала для Комличенко первой за «Ростов» после полноценного трансфера из «Динамо», о котором было объявлено 9 июля.
Предыдущий сезон нападающий провел в аренде в команде Валерия Карпина. В 28 матчах РПЛ он забил 8 мячей и сделал 3 ассиста. Его статистика – здесь.
На Sports.ru доступны видеотрансляция матча «Динамо» – «Ростов» и текстовый онлайн.