Баринов интересен «Валенсии» как более дешевая альтернатива Бакайоко и Торрейре. Гаттузо хочет нового опорника (Plaza Deportiva)

сохраняет интерес к полузащитнику Дмитрию Баринову.

Как сообщает валенсийское издание Plaza Deportiva, тренер испанского клуба хочет получить усиление на позицию опорного полузащитника. Сейчас у «Валенсии» в этой зоне могут сыграть Уго Гильямон, Урош Рачич и Коба Куандреди.

В список приоритетных целей «Валенсии» на эту позицию вошли Тьемуэ Бакайоко ( ) и Лукас Торрейра ( ). Однако спортивный директор валенсийцев Мигель Анхель Корона предлагает Гаттузо подписать Баринова в качестве более дешевой альтернативы.

Статистику 25-летнего россиянина можно изучить по ссылке.