Баринов интересен «Валенсии» как более дешевая альтернатива Бакайоко и Торрейре. Гаттузо хочет нового опорника (Plaza Deportiva)

«Валенсия» сохраняет интерес к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.
Как сообщает валенсийское издание Plaza Deportiva, тренер испанского клуба Дженнаро Гаттузо хочет получить усиление на позицию опорного полузащитника. Сейчас у «Валенсии» в этой зоне могут сыграть Уго Гильямон, Урош Рачич и Коба Куандреди.
В список приоритетных целей «Валенсии» на эту позицию вошли Тьемуэ Бакайоко («Челси») и Лукас Торрейра («Арсенал»). Однако спортивный директор валенсийцев Мигель Анхель Корона предлагает Гаттузо подписать Баринова в качестве более дешевой альтернативы.
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