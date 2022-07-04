«Баринов есть в шорт-листе Гаттузо, я с Рино разговаривал». Агент Гурцкая о хавбеке «Локо» в «Валенсии»

может перейти в «Валенсию».

Агент Тимур Гурцкая рассказал, что 25-летний хавбек интересен лично новому главному тренере испанского клуба .

– Куда перейдет Баринов: «Динамо», «Зенит», Турция, ?

– Точно знаю, что он есть в шорт-листе Гаттузо. Я лично с Рино разговаривал. Но, честно говоря, не представляю, чтобы сегодня российский игрок поехал в Испанию.

– А Гаттузо правда знает Баринова?

– Конечно, Рино приезжал в Москву. И у нас были мечты, чтобы он зашел главным тренером в российский клуб. Он очень хорошо знает чемпионат России, естественно, хорошо знает Диму. Даже несколько раз вживую смотрел «Локомотив».

Просто на сегодняшний день плохо представляю приезд российского игрока в Испанию.

– Если рассматривать только российский рынок для Баринова – «Локомотив», «Динамо», «Зенит». Что более вероятно?

– Он опытный парень. Если его фамилия появилась на трансферном рынке, значит, его что-то не устраивает в «Локомотиве».

– Но это не он себя выставил на трансфер.

– Пока мы не слышим от руководства «Локомотива», что они готовы его продать.

– Кажется, что они очень хотят продать.

– У них очень красивая логика. Такое красивое кино, когда они говорят: «Мы сделаем так, как хочет игрок. Пойдем навстречу заслуженному футболисту, капитану команды, который приводил к чемпионству».

Но на самом деле ты же понимаешь, что тогда нужно отпустить его, и бесплатно. Они же за него еще просят какие-то большие деньги.

– Насколько мне известно, это 6-8 миллионов.

– Это нормальные деньги за Баринова?

– В нынешних реалиях...

– В нынешних реалиях все дорого, потому что нет еврокубков.

– нужно было кого-то продать, чтобы показать, что все работает?

– Наверное.

– Исходя из того, что сейчас происходит, вы поверили в реализацию стратегии?

– Нет, конечно.

– Все в «Локо» говорят, что она актуальна.

– Она сейчас особенно актуальна, когда они не могут участвовать в Лиге чемпионов ежегодно. По составу я не вижу, что они на следующий год будут в тройке.

Если чисто фантастически представить, что, допустим, проходит в сентябре-октябре сессия УЕФА и Россию возвращают... И, грубо говоря, в сезоне-2022/23 эти места будут еврокубковыми. Но я не верю, что «Локомотив» хоть каким-то образом за них зацепится, учитывая, что мы еще потеряем рейтинговые очки за год.

Хотя если «Спартак» каким-то образом лишится одного-двух иностранцев, не найдет замену Жиго, а «Динамо» потеряет какое-то количество игроков, то возможно. На сегодня вторая команда – «Краснодар». По составу и по сыгранности, – рассказал Гурцкая.