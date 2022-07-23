«Барса» и «Севилья» достигли принципиальной договоренности по Кунде (Жерар Ромеро)

может перехватить защитника у «Челси».

Как утверждает журналист Жерар Ромеро, сегодня утром «Барселона» и достигли принципиальной договоренности о переходе 23-летнего игрока. Сделка на 99% закрыта.

Если в ближайшие часы не случится чего-то экстраординарного, Кунде станет игроком «Барселоны».

Ранее сообщалось, что «Челси» близок к покупке француза за 65 млн евро.

Левандовски, Рафинья и Дембеле выбрали «Барсу» – хотя каждым интересовался «Челси». Этим летом у клубов жесткая борьба за новичков