«Барселона» не исключает возможности трансфера Кунде. Клуб готов сделать предложение «Севилье»

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«Барселона» может навязать «Челси» борьбу за трансфер Жюля Кунде

По информации El Partidazo de COPE, в клубе не исключают возможности покупки защитника «Севильи». 

Ранее сообщалось, что каталонцы выбыли из борьбы за игрока. В клубе считали, что осуществить трансфер 23-летнего будет очень сложно, однако ситуация изменилась. 

«Барселона» еще сделала предложения о трансфере, но рассматривает этот вариант. 

В минувшем сезоне игрок сборной Франции провел 44 матча за «Севилью» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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