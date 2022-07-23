«Барселона» не исключает возможности трансфера Кунде. Клуб готов сделать предложение «Севилье»

может навязать борьбу за трансфер .

По информации El Partidazo de COPE, в клубе не исключают возможности покупки защитника «Севильи».

Ранее сообщалось, что каталонцы выбыли из борьбы за игрока. В клубе считали, что осуществить трансфер 23-летнего будет очень сложно, однако ситуация изменилась.

«Барселона» еще сделала предложения о трансфере, но рассматривает этот вариант.

В минувшем сезоне игрок сборной Франции провел 44 матча за «Севилью» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.