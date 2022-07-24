Сперцян о словах Промеса перед пенальти «Спартаку»: «Сказал, что я не забью, что волнуюсь. Футбольные моменты»

Полузащитник «Краснодара» рассказал о словах перед пенальти.

Вчера южане уступили московскому клубу в матче 2-го тура Мир со счетом 1:4. Единственный гол в ворота «Спартака» забил Сперцян, реализовав пенальти.

«Промес сказал, что я не забью, как это было в Москве, когда мы выиграли 2:1. Говорил несколько раз, что промахнусь, не забью, что я волнуюсь.

Это такие футбольные моменты. Мы с ним в хороших отношениях, поэтому все нормально», – сказал игрок «Краснодара».

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