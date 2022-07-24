Сперцян об 1:4 от «Спартака»: «Краснодар» будет работать в три раза сильнее, чтобы в следующий раз такого не было»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян прокомментировал поражение «Краснодара» от «Спартака» (1:4) в матче Мир РПЛ.

«В перерыве обсуждали, что нужно искать момент, играть в атаку. Не надо было пропускать, как только вышли на второй тайм. Все равно бились до конца.

После того как счет стал 1:3, внутри было ощущение, что можем вытащить матч. Верили до конца, но не получилось. Значит, будем работать в три раза сильнее, чтобы в следующий раз такого не было.

Конечно, неудачно начали чемпионат: 2:2 с «Факелом», 1:4 от «Спартака». Продолжаем работать, готовиться к следующим матчам», – сказал хавбек «Краснодара».

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