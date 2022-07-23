Зобнин о 4:1 с «Краснодаром»: «Спартаку» повезло забить, а удаление полностью перевернуло игру»

Роман Зобнин высказался о матче 2-го тура РПЛ, в котором он забил за «Спартак» «Краснодару».
Матч завершился со счетом 4:1 в пользу красно-белых.
– Хотелось бы дважды забить, я редко забиваю, но главное – победа. Мы двигаемся дальше.
– Как вам удалось перевернуть матч?
– Первые минуты были тяжелые, мы долго сюда добирались. Повезло, что забили, а удаление полностью перевернуло игру.
– Вы часто атаковали слева.
– Я, в принципе, разговаривал с тренером, не привязан, могу смещаться налево, – сказал хавбек в эфире «Матч Премьер».
Черников заехал по лицу Мозесу и удалился. Четвертый раз за 25 матчей