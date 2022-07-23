Обамеянг о Левандовском: «Барса» с такой атакой сможет бороться за трофеи. Его мастерство поражает»

поделился ожиданиями от работы с Робертом Левандовским в «Барселоне».

Ранее форварды вместе выступали за дортмундскую «Боруссию» и за сезон-2013/14 на двоих забили 44 мяча.

«Мы стали опытнее и способны выступить еще лучше, чем прежде. Я уверен, мы оба постараемся превзойти те показатели.

сможет бороться за трофеи, учитывая всех ее прекрасных нападающих.

Уровень мастерства Левандовского поражает, я всегда получал удовольствие от совместной игры», – заявил Обамеянг.

Левандовски и Обамеянг редко играли друг на друга в «Дортмунде». Но с 2014-го сильно изменились