Обамеянг о Левандовском: «Барса» с такой атакой сможет бороться за трофеи. Его мастерство поражает»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг поделился ожиданиями от работы с Робертом Левандовским в «Барселоне».

Ранее форварды вместе выступали за дортмундскую «Боруссию» и за сезон-2013/14 на двоих забили 44 мяча.

«Мы стали опытнее и способны выступить еще лучше, чем прежде. Я уверен, мы оба постараемся превзойти те показатели.

«Барселона» сможет бороться за трофеи, учитывая всех ее прекрасных нападающих.

Уровень мастерства Левандовского поражает, я всегда получал удовольствие от совместной игры», – заявил Обамеянг.

Левандовски и Обамеянг редко играли друг на друга в «Дортмунде». Но с 2014-го сильно изменились

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