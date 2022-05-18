Обамеянг объявил о завершении карьеры в сборной Габона. Он играл за национальную команду с 2009 года

завершил карьеру в сборной .

Габонская федерация футбола опубликовала письмо, которое написал ей нападающий «Барселоны».

«После 13 лет гордости за то, что я представляю свою страну, я объявляю, что завершаю свою карьеру в сборной. Я хотел бы поблагодарить габонский народ и всех, кто поддерживал меня, несмотря ни на что.

У меня останутся очень хорошие воспоминания, такие как день, когда я дебютировал на Omminsports, или день, когда я вернулся из Нигерии с призом лучшему игроку Африки. Разделить эти моменты с людьми было невероятно.

Я благодарю нашего президента, Его Превосходительство Али Бонго Ондимбу, который всегда поддерживал «пантер» и всегда работал над развитием футбола в нашей стране.

Я также хотел бы поблагодарить всех тренеров, членов тренерского штаба и игроков, с которыми я работал во время этого путешествия.

Наконец, я благодарю своего отца, который дал мне желание поступать так, чтобы он гордился тем, что я защищаю наши цвета», – говорится в сообщении Обамеянга.

Форвард выступал за сборную Габона с 2009 года. В составе национальной команды он провел 72 матча и забил 30 голов.

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