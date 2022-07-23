Ахметов об отличии «Краснодара» от ЦСКА: «Здесь инфраструктура лучше. Все создано, чтобы играть»

Хавбек Ильзат Ахметов оценил условия подготовки к матчам в .

– Как проходит адаптация в команде?

– В целом хорошо. Есть чему еще учиться и к чему привыкать. Надеюсь, скоро приду к оптимальной форме и начну больше играть.

– В чем отличие ЦСКА от «Краснодара»?

– Здесь инфраструктура лучше. Здесь все создано, чтобы играть. Конечно, разные схемы и разные требования, разный стиль игры.

– «Краснодар» за два матча набрал только одно очко. В чем причина?

– Будем работать, делать выводы, а дальше нам подскажут, – заявил бывший полузащитник .